Un secolo di devozione e memoria

La Parrocchia di Montacuto dal 28 al 30 agosto, apre le porte a un percorso visivo che intreccia fede, archivio storico e identità territoriale. In occasione delle celebrazioni dedicate alla Madonna della Guardia, la cui memoria liturgica ricorre tradizionalmente il 29 agosto, la comunità della Val Curone allestisce una mostra di fotografie d’epoca pensata per ripercorrere i cent’anni dall’arrivo e dalla collocazione del venerato simulacro mariano nel borgo. Il percorso documentario si articola attraverso scatti inediti, riproduzioni d’archivio e fotografie di famiglia messe a disposizione dai residenti. L’obiettivo è duplice: ricostruire le vicende storico-religiose della statua e tracciare l’evoluzione sociale del paese attraverso l’ultimo secolo. Si inizia dalla documentazione delle prime cerimonie di accoglienza della statua, testimonianza dell’influenza del culto della Madonna della Guardia diffuso tra Liguria e Basso Piemonte. Inoltre, immagini di cortei liturgici, feste patronali e momenti di preghiera comunitaria che hanno scandito il calendario rurale nel corso dei decenni. Infine, volti e vita di comunità con fotografie di gruppo, raduni popolari e scorci urbani d’epoca che mostrano i mutamenti architettonici e generazionali di Montacuto dagli anni Venti del Novecento a oggi. Nel tortonese e nelle valli appenniniche limitrofe; Valli Curone, Borbera, Grue, Ossona, il legame con la Madonna della Guardia affonda le radici sia nella tradizione ligure dell’apparizione sul Monte Figogna, sia nella profonda impronta pastorale lasciata da San Luigi Orione, promotore dell’omonimo Santuario a Tortona. A Montacuto, la devozione si è tradotta in un punto di riferimento costante per la popolazione locale, anche nei periodi storici più complessi come le guerre mondiali e lo spopolamento delle aree montane. L’iniziativa rappresenta un momento di salvaguardia della memoria storica collettiva, offrendo ai visitatori e ai villeggianti uno spaccato autentico sulla storia del territorio e sui simboli che ne definiscono l’identità comunitaria.

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