La recinzione anti cinghiali costata 10 milioni di euro resta dov’è: al momento non sarà rimossa né sistemata. Costruita tra il 2021 e il 2022 dall’Acquese alla Val Borbera, passando per la pianura tra Novi Ligure e Tortona, per arginare la diffusione della Peste suina africana (Psa), si è rivelata quasi da subito fragile ed è stata in più punti abbattuta o danneggiata dai cinghiali. Lunga 270 chilometri, compresi i tratti in Liguria, nel gennaio di un anno fa, secondo il presidente della Regione Alberto Cirio, si sarebbe potuta rimuovere poichè sarebbe stato inutile ripararla.

Soltanto un mese dopo, in consiglio provinciale, il deputato della Lega Riccardo Molinari sosteneva che aveva avuto una funzione positiva. Una tesi confermata oggi dall’assessore regionale Paolo Bongioanni, secondo il quale la barriera, nel primo tratto costruito a partire da Ponzone verso Novi, è riuscita a evitare la diffusione del virus verso Asti e Cuneo, salvando così gli allevamenti di quella parte del Piemonte. Non si può dire altrettanto per il resto della recinzione: quando il cantiere doveva ancora concludersi in alta Val Borbera, i casi di Psa erano già stati registrati nel Piacentino, per poi diffondersi in Lombardia e in provincia di Novara negli allevamenti.

L’orientamento del commissario di governo per l’emergenza Psa, Giovanni Filippini, fa sapere ancora la Regione, è di concentrare le risorse statali “in modo prioritario ai fronti di avanzamento nelle zone dove l’infezione è ancora presente, cioè Appennino Tosco-Emiliano, Lunigiana, Garfagnana”.

Sul territorio alessandrino e in Piemonte i casi di cinghiali positivi alla Psa sono molto pochi mentre continuano a crescere nella Liguria di Levante. Nel 2025 in provincia di Alessandria grazie ai piani di contenimento sono stati abbattuti 2.452 cinghiali. Dal 2022 sono 11.533.