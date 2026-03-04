Novi Ligure in festa per celebrare la Giornata della Donna

In occasione della Giornata Internazionale della Donna, la Città di Novi Ligure, in collaborazione con la Consulta Pari Opportunità, ha organizzato un ricco calendario di eventi che si terranno venerdì 6 e sabato 7 marzo. Un fine settimana pensato per offrire alla cittadinanza momenti di celebrazione e riflessione, spaziando dall’arte lirica al ricordo storico e al linguaggio teatrale. Le celebrazioni si aprono all’insegna della grande musica lirica venerdì 6 marzo, alle 21, presso l’Auditorium “Alfredo Casella” (via Verdi 37). L’evento, parte della rassegna Musicanovi 2026, vedrà protagoniste le talentuose pianiste Hilary Bassi e Virginia Fracassi in un’emozionante esibizione a quattro mani, arricchita da interventi narrativi. Il programma è un sentito tributo alle figure femminili più iconiche del melodramma, con composizioni di maestri immortali come W.A. Mozart, G. Rossini, G. Verdi, G. Donizetti, G. Bizet e G. Puccini.

La mattinata di sabato 7 marzo è dedicata a una figura di spicco della storia locale: Teresina Repetto, la prima donna a ricoprire le cariche di Consigliere Comunale e Assessore a Novi Ligure nel dopoguerra. Un’iniziativa che vuole celebrare il suo coraggioso impegno civile e la capacità di trasformare una storia personale di resilienza in un servizio concreto per la comunità. Alle 10:30, approfondimento sulla figura di Teresina Repetto a cura di Laura Robbiano e Maria Angela Basaluzzo, bella Sala Consiliare di Palazzo Dellepiane. Alle 11:30: svelamento della targa commemorativa in via Trieste 11. Il fine settimana di eventi si conclude alle 21 al Teatro Romualdo Marenco con lo spettacolo “Tentativi”. L’opera, inserita nella rassegna “Il teatro al femminile: voci”, vede in scena Laura Bombonato (anche autrice del testo) e Daniela Tusa. Attraverso il potente linguaggio del teatro, lo spettacolo esplora le molteplici sfumature dell’universo femminile, rendendo omaggio alla forza e alla voce delle donne. Ingresso a offerta (prenotazione consigliata).