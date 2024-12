Non solo “Dolci Terre”; a Novi Ligure tanti eventi nel fine settimana.

Ancora un week-end prenatalizio a Novi Ligure, che abbraccia tanti interessi per tutti i gusti.

Tra gli appuntamenti più attesi c’è “Dolci Terre di Novi”, la manifestazione dedicata ai prodotti di eccellenza, degustazioni, laboratori e show cooking con grandi star della cucina. La 27esima edizione della rassegna delle produzioni dolciarie, vitivinicole e gastronomiche, organizzata dal Comune, aprirà domani, venerdì 6 gennaio alle 10 e resterà aperta fino a domenica 8 dicembre. Come da tradizione il cioccolato è il protagonista, grazie alla presenza di tre prestigiosi marchi: Pernigotti, Novi e Bodrato ma, ad occupare la piazza centrale del centro fieristico quest’anno sarà il formaggio.

Le altre novità sono concentrate nell’area eventi dove si alterneranno tre super ospiti che si esibiranno nelle giornate della kermesse: inizierà, venerdì alle 18, lo chef Diego Bongiovanni con il suo show cooking; sabato alle 17.30 tocca a Simone Rugiati, chef ma anche conduttore, autore e produttore televisivo. Riflettori puntati domenica 8 dicembre alle 18 su Barbara Agosti, chef novese che ha iniziato la brillante carriera aprendo il ristorante “La Brenta Rossa” in cascina di Novi Ligure. Trasferitasi a Roma, ha raggiunto la fama con “Eggs”, un bistrot situato a Trastevere e ora anche a Milano. Eggs è stato inserito dal Gambero Rosso nella guida dei migliori ristoranti d’Italia 2024. Sempre nell’area eventi venerdì alle 11 si terrà un laboratorio, dedicato soprattutto ai bambini, per mostrare la magica trasformazione del latte in formaggio, a cura di Coop. Agricola La Tula Grondona. Alle 17 si parlerà di vermouth e vini liquorosi a cura dell’enoteca Spiritoh per poi chiudere alle ore 20 con la cooking class “Vieni a scoprire il perfetto dolce di Natale”, a cura di Ylenia Gazzo.

Info e programma completo: www.comunenoviligure.al.it – www.dolciterredinovi.it

Sempre venerdì 6 dicembre, alle 11 in piazza Dellepiane verrà inaugurato un addobbo natalizio speciale. Si tratta di una grande renna in metallo realizzata con materiali riciclati dagli alunni del centro di formazione professionale For.Al di Novi Ligure, sotto la guida dei docenti Glauco Varalda e Daniele Centrella, e adornerà la centrale piazza di Novi fino al termine delle festività natalizie. Mentre in via Girardengo nei pressi della chiesa di San Nicolò si potrà ammirare l’Albero del volontariato, allestito dalla “Nuova Consulta”. E ancora, al 103 di via Girardengo Gruppo di Volontariato Vincenziano “Ignis Ardens”, invita a visitare la mostra ““Presepi nel mondo”, da mercoledì a domenica fino al 22 dicembre dalle 10,30-12,30 e 16,30-18,30. Inoltre, e dal 7 al 22 dicembre si potrà visitare una mostra di artisti di Novi e del territorio curata da Novinterzapagina che sarà allestita nella sede dell’associazione culturale in via Girardengo, 52.

Infine, da domenica 8 dicembre fino alla fine di gennaio 2025, nella piazza ex corriere di corso Marenco sarà in funzione la pista di pattinaggio su ghiaccio completamente coperta.