A Carrosio il concerto “Sinfonia spagnola” del Duo Canocchi/Galenina

Sarà l’ex Asilo Santa Croce, edificio storico, situato nel borgo di Carrosio, recentemente ristrutturato, ad ospitare il concerto “Sinfonia spagnola” eseguito dal Duo Canocchi/Galenina, inserito nell’ambito del festival Settimane musicali internazionali.

Nell’Auditorium comunale di Via Odino, famoso per essere compreso nel ristretto novero di Comuni dell’Associazione creata dai Grimaldi nel 2015 grazie a un episodio risalente al 1100 quando la famiglia del Principato di Monaco acquistò una porzione del piccolo feudo locale, sabato 7 dicembre alle 21, risuoneranno e note del violino di Stella Canocchi e del pianoforte di Anastasia Galenina. Nel corso della serata le due musiciste, formatesi la prima al Conservatorio di Santa Cecilia di Roma e la seconda alla Scuola di Musica di Ekaterinburg, in Russia, presenteranno un programma musicale incentrato sui compositori spagnoli De Falla, Granados e Lalo.

Il connubio tra le due musiciste nato di recente, ma con profonde radici in quella che è la formazione musicale di entrambe, pur decisamente diversa per luogo e tipologia, è l’esempio più eclatante che la musica va al di là di ogni confine territoriale.

Anche in questa occasione prosegue la campagna di raccolta fondi a favore della LILT per interventi in ambito oncologico a livello provinciale.

Per info: www.amcpentagramma.com