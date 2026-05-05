Note in rosa al Museo. Un viaggio tra musica e memoria

L’attesa per la 12ª tappa del Giro d’Italia si fa musica e narrazione. Nell’ambito del calendario di eventi “Aspettando il Giro”, promosso dall’Amministrazione comunale, la città di Novi Ligure si prepara a vivere un momento di grande suggestione. Domenica 10 maggio, alle 21, il Museo dei Campionissimi ospiterà lo spettacolo musical-teatrale “Concerto per un Campionissimo”. Si tratta di un raffinato omaggio al mondo del pedale attraverso le canzoni che ne hanno fatto la storia. Il programma musicale spazierà dalle storiche melodie del Trio Lescano fino ai grandi cantautori contemporanei come Paolo Conte, Gino Paoli, Francesco Baccini, Enrico Ruggeri. A rendere l’evento unico sarà l’intreccio tra le note e le parole. La drammaturgia, curata da Allegra De Mandato, vedrà alternarsi sul palco la voce recitante dell’attore Emanuele Arrigazzi e la “voce della memoria” di Faustino Coppi. Il figlio dell’indimenticabile Fausto porterà la sua testimonianza diretta, contribuendo a creare un percorso fatto di salite, discese e fughe, capace di rievocare non solo le tappe di una gara, ma veri e propri scorci di storia d’Italia e “geografie del cuore”. L’esecuzione musicale è affidata a un ensemble di eccellenza: la voce solista di Flavia Barbacetto sarà accompagnata dai Solisti dell’Orchestra Classica di Alessandria. La direzione orchestrale e strumentale vedrà protagonisti Massimo Barbierato e Matteo Ferrario (violini), Alessandro Buccini (viola), Luciano Girardengo (violoncello), Michela Gatti (contrabbasso), Andrea Albertini (pianoforte), Giuseppe Canone (clarinetto, sax e fisarmonica) e Stefano Resca (batteria). Gli arrangiamenti musicali portano la firma di Stefano Cabrera.

Lo spettacolo vanta una storia gloriosa: negli anni è stato presentato in numerose tappe del Giro d’Italia (con riprese RAI e la presentazione di Bruno Pizzul), nel cortile di Casa Coppi a Castellania e persino ai 2.300 metri del Col du Galibier, in Francia, in occasione dell’inaugurazione del monumento a Marco Pantani.

L’evento, che promette di emozionare sportivi e appassionati di musica, è a ingresso libero. L’iniziativa è stata resa possibile grazie al sostegno di Acos Group e della Fondazione CRAL di Alessandria. Un appuntamento imperdibile per celebrare il mito del ciclismo nella terra che ne custodisce l’anima.