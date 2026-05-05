Torna “Serravalle con Gusto”: una giornata tra fiori, sapori e tradizione.

Il profumo dei fiori, la fragranza dei prodotti tipici e il fascino senza tempo delle icone italiane: domenica 10 maggio 2026, Serravalle Scrivia torna a celebrare le proprie radici con la quarta edizione di “Serravalle con Gusto”. L’evento, ormai diventato un punto di riferimento nel calendario della Valle Scrivia, animerà Piazza Paolo Bosio e Via Brodolini a partire dalle 10.00 del mattino, trasformando il centro storico in un palcoscenico a cielo aperto dedicato al tema “Fiori, sapori, creazioni”. La manifestazione, promossa dall’Assessorato al Commercio in sinergia con la Pro Loco, l’associazione Auser, gli “Amici dell’Arte” e il “Club Italia Fiat 500”, propone un mix collaudato di intrattenimento per ogni fascia d’età. L’apertura ufficiale della mattinata sarà accompagnata dal rombo nostalgico dei motori: il raduno statico delle Fiat 500 d’epoca colorerà le vie, offrendo un tuffo nel design storico italiano grazie al coordinamento locale del Fiat 500 Club Italia. Il cuore dell’evento sarà, come suggerisce il nome, l’enogastronomia. Per tutta la giornata, i visitatori potranno spaziare tra: stand di prodotti tipici: eccellenze locali a km zero; Wine & Street Food: degustazioni itineranti per i palati più curiosi; la grigliata della Pro Loco: un classico irrinunciabile per il pranzo domenicale. L’appuntamento più atteso del pomeriggio è fissato per le 15.30, con la celebre gara di torte fatte in casa organizzata dall’AUSER. Una sfida all’ultimo cucchiaio che vede in palio premi significativi, compresi tra i 400,00 e i 125,00 euro, a testimonianza della passione che i serravallesi mettono nell’arte dolciaria.

“Serravalle con Gusto” è anche una vetrina per la creatività locale. Gli “Amici dell’Arte” cureranno una mostra dedicata, mentre lungo le vie si snoderà il mercatino dell’artigianato artistico e dell’hobbistica. Per le famiglie, il divertimento è assicurato da: gonfiabili gratuiti per i più piccoli, Truccabimbi e animazione, DJ set per accompagnare l’aperitivo e il pomeriggio in musica. “Questa manifestazione rappresenta un momento di grande rilevanza non solo economica, ma soprattutto sociale,” spiegano gli organizzatori. “È un’occasione per rafforzare il senso di comunità e accogliere i visitatori mostrando il volto migliore del nostro territorio.”

L’invito è dunque aperto a tutti per domenica 10 maggio: una giornata per riscoprire il piacere dello stare insieme, tra un fiore appena sbocciato e un sapore che sa di casa.