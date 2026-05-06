Ospedale: “Dal 1° giugno Day Surgery ridimensionato a causa delle ferie”

Nei Day Surgery multispecialistici si eseguono interventi chirurgici o prestazioni diagnostiche con un ricovero di una giornata e o al massimo con un pernottamento. Quello dell’ospedale di Novi Ligure rischia di essere ridimensionato a causa delle ferie. E’ quanto emerge dalla risposta all’interrogazione presentata in Consiglio regionale da Pasquale Coluccio (M5s), il quale ricorda: “Il Day Surgery multispecialistico dell’ospedale di Novi Ligure è un presidio importante che conta venti posti letto e che contribuisce in modo significativo a decongestionare l’attività dei reparti e delle liste di attesa. Avevo ricevuto alcune segnalazioni degli operatori su una possibile riorganizzazione al ribasso del servizio, con una data già ipotizzata, quella del 1° giugno“. Coluccio ha così interrogato l’assessore regionale alla Sanità Federico Riboldi: “Nella sua risposta ha evidenziato come, ancora una volta, le criticità organizzative sembrino legate alla gestione delle ferie del personale sanitario, una situazione già emersa in altri servizi del territorio, a partire dal centro dialisi di Valenza. È evidente che il periodo estivo rappresenta una sfida per il mantenimento dei servizi, ma ciò non può essere un alibi per ridurre o riorganizzare servizi essenziali senza una programmazione adeguata“.

“Il Day Surgery multispecialistico – aggiunge – rappresenta un punto di riferimento per la sanità locale, anche nell’ottica di sgravare gli ospedali da visite, esami e interventi.

Se davvero l’organizzazione dei servizi sanitari dipende dalle ferie del personale, siamo di fronte a un problema serio di gestione. I cittadini non possono pagare il prezzo di queste carenze: una risposta immediata e concreta da parte della politica non è rimandabile“.