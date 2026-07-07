Note nel Chiostro: un programma tra passato e futuro

Un viaggio musicale sospeso tra la memoria dell’Ottocento e l’avanguardia contemporanea. Sabato 11 luglio, alle 21.00, il Chiostro del Convento dei Frati di Gavi ospiterà il quinto appuntamento della XII edizione delle Settimane Musicali Internazionali 2026. Il concerto, intitolato significativamente “Riscoperta”, trasformerà il silenzio meditativo e l’architettura essenziale del chiostro in un laboratorio acustico ideale per l’ascolto intimo della grande musica da camera. Protagonista della serata sarà il Trio Bedřich, una delle giovani formazioni cameristiche più interessanti del panorama attuale. Nato tra le mura del Conservatorio “Giuseppe Verdi” di Milano, il trio – composto da Margherita Ceruti (violino), Michele Mazzola (violoncello) e Filippo Piredda (pianoforte) – ha già collezionato importanti riconoscimenti in concorsi nazionali e internazionali, imponendosi all’attenzione della scena europea grazie a un’attività concertistica in costante crescita. Il programma riflette perfettamente il concetto di “riscoperta”, offrendo tre sguardi differenti sulla letteratura per trio. L’apertura è affidata al Trio op. 17 di Clara Schumann. Una pagina intensa e di straordinario valore che rende giustizia a una compositrice a lungo ombrata dalla storia e oggi finalmente celebrata per la sua piena originalità. Il cuore del concerto batterà al ritmo di Declustering, la nuova creazione della compositrice romana Martina Cavazza Preta (classe 1994). Il brano, eseguito in prima assoluta, fa parte del progetto Prima Vox, la vetrina che il Festival dedica ai talenti emergenti. Un’opera che esplora l’ascolto come strumento per ridefinire relazioni e forme musicali. In chiusura, lo spazio sarà tutto per le Short Trio Stories di Giovanni Sollima. Il celebre violoncellista e compositore palermitano firma un ciclo di brevi narrazioni sonore ricche di ritmo, contaminazioni culturali e vitalità, capaci di reinterpretare il classico trio con pianoforte in chiave modernissima.

Un’occasione per riscoprire non solo capolavori nascosti e nuove voci della musica, ma anche la bellezza senza tempo di uno degli angoli più affascinanti del territorio.