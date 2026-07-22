Notti d’autore, storia e spettacoli: il gran finale dell’estate al Chiostro

La stagione culturale estiva promossa dalla Biblioteca Civica di Novi Ligure si avvia verso un finale ricco di emozioni, riflessioni e grandi ospiti. Il chiostro cittadino si conferma anche quest’anno il cuore pulsante degli appuntamenti culturali estivi, pronto ad ospitare gli ultimi attesi incontri tra grande letteratura, impegno sociale, benessere e spettacoli per i più piccoli. Il primo appuntamento di rilievo è fissato per giovedì 23 luglio, alle 18, quando il chiostro accoglierà la nota scrittrice, blogger e copywriter torinese Enrica Tesio. L’autrice presenterà la sua nuova opera letteraria intitolata “Cose che ti dico mentre dormi” (Bompiani), dialogando con Lucia Zippo, Presidente dell’Associazione “Per non stare a guardare”. L’opera di Enrica Tesio si sviluppa come un affascinante e profondo viaggio emotivo racchiuso interamente nel silenzio della notte. La protagonista del libro approfitta del sonno delle persone che popolano la sua quotidianità per rivolgere loro sei intensi monologhi notturni, preceduti da altrettante ballate. Nel buio protettivo della camera, finalmente svestita dai filtri sociali e dalle ipocrisie del giorno, la voce narrante confessa paure, piccoli sgarbi, fragilità e verità profonde alla propria madre, al padre, ai due figli — un’adolescente e una bambina —, al compagno e all’amica più cara. Ne emerge un mosaico familiare toccante e al tempo stesso fortemente ironico, capace di tracciare un bilancio autentico della maturità e di esplorare la meravigliosa complessità dei legami affettivi. Enrica Tesio — già nota al grande pubblico per il successo del blog “TiAsmo” e per il bestseller d’esordio “La verità, vi spiego, sull’amore” — porta a Novi Ligure la sua rara capacità di fondere comicità e vulnerabilità emotiva, parlando con tono diretto e sincero al cuore della sua generazione.

Il cartellone di “Estate nel Chiostro” si concluderà ufficialmente giovedì 30 luglio con una duplice proposta che unisce memoria storica e benessere: alle 18.00 lo storico Bruno Maida presenterà il volume “I tamburi di guerra mi fanno tremare. L’infanzia in Ucraina” (Laterza). Un’opera di forte impatto emotivo e di stringente attualità che offre una riflessione sul drammatico impatto dei conflitti contemporanei sui minori; a interloquire con l’autore sarà Antonella Ferraris, direttrice dell’ISRAL. Alle 20.00, l’atmosfera del chiostro cambierà registro per accogliere “Yoga sotto le stelle”, un momento dedicato al relax e alla meditazione a cura del Centro Danza di Roberta Borello.

Giunge alle battute finali anche la rassegna “Nel Chiostro delle Storie”, dedicata ai bambini e alle famiglie. L’ultimo appuntamento con le fiabe e il teatro per i più piccoli è in programma p martedì 28 luglio con lo spettacolo teatrale “2 Clown sotto l’ombrellone”

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