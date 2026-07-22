Novi Ligure. Parco Castello domani riapre al pubblico

Buone notizie per i frequentatori del Parco Castello di Novi Ligure. A pochi giorni dal violento nubifragio che lo scorso 15 luglio si è abbattuto sul territorio, l’area verde cittadina si appresta a riaprire i propri cancelli. La cittadinanza potrà tornare a fruire del parco a partire dalla mattina di giovedì 23 luglio. Gli interventi di somma urgenza, scattati immediatamente dopo l’ondata di maltempo, volgono al termine. La squadra dei tecnici e degli operatori ha lavorato senza sosta per rimuovere gli alberi caduti, sfoltire i rami pericolanti e ripristinare la piena agibilità dei percorsi.

Le operazioni si concluderanno definitivamente questa sera, mercoledì 22 luglio, garantendo così l’accesso ai visitatori in condizioni di totale sicurezza. Nonostante la riapertura generale del polmone verde, è prevista un’unica eccezione: l’ingresso da piazza Sant’Andrea rimarrà temporaneamente chiuso. La chiusura parziale del varco è dovuta ai lavori ancora in corso – di competenza della proprietà privata – per il consolidamento e la messa in sicurezza del muro perimetrale crollato sotto la furia dell’evento meteorologico. L’accesso da questo lato verrà ripristinato non appena la struttura sarà stata interamente messa in sicurezza.

La chiusura temporanea del Parco Castello si è resa indispensabile per tutelare la pubblica incolumità di fronte ai danni ingenti causati dal maltempo. A questo proposito, l’Amministrazione comunale ha voluto esprimere un sentito ringraziamento a tutti i cittadini per la pazienza, la comprensione e la collaborazione dimostrate nel corso di questi giorni di stop forzato.