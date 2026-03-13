Novi D’Autore ritorna con due eventi: Irene Salvatori e Stefano Brocks

La rassegna culturale “Novi D’Autore” riprende con due appuntamenti di rilievo nel mese di marzo. La Biblioteca Civica ospiterà la scrittrice Irene Salvatori e il giornalista musicale Stefano Brocks (Stefano Brocchetti) in un doppio evento che spazia dalla narrativa contemporanea all’indagine storica sul mercato discografico italiano. Il primo incontro è fissato per martedì 17 marzo, alle 18, nella Sala M. Mori della Biblioteca Civica. Protagonista sarà Irene Salvatori, che presenterà il suo ultimo romanzo, “Non ancora 101” (ed. Marcos Y Marcos, 2026), volume proposto come candidato al prestigioso Premio Strega 2026. L’opera racconta con un piglio ironico le vicende di una famiglia poco convenzionale, composta da una madre, i suoi tre figli e sei bracchi ungheresi. Con grande inventiva linguistica, Salvatori esplora temi come la bellezza del caos e la difficoltà dell’autosufficienza familiare. L’appuntamento sarà un’occasione per dialogare con l’autrice, che vive a Berlino e traduce dal polacco e dal tedesco, già vincitrice del premio Enrico Pea con il suo esordio del 2019.

Il secondo evento è dedicato alla storia della musica leggera italiana. Venerdì 27 marzo, alle 21, l’Auditorium della Biblioteca Civica accenderà i riflettori su Stefano Brocks, giornalista e programmatore musicale con all’attivo oltre 25 edizioni del Festival di Sanremo come inviato. La sua conferenza-spettacolo, tratta dal libro “Sanremo VS Hit Parade” (ed. D’Idee, 2025), non si limita a una semplice cronologia, ma si propone come un’analisi dinamica dei contrasti tra il Festival e le classifiche di vendita. Attraverso narrazione, musica e proiezioni di documenti storici, Brocks rivelerà i destini incrociati di brani dimenticati nonostante la vittoria a Sanremo e di canzoni che, pur non avendo trionfato, hanno dominato l’Hit Parade. Lo spettacolo, reduce dal successo come evento ufficiale per i 75 anni del Festival al Casinò di Sanremo, vanta una scaletta improvvisata in tempo reale, arricchendo la performance con scelte musicali e aneddoti coinvolgenti.

Per info: Biblioteca Civica di via Marconi, 66 – 014376246 – mail [email protected].