Novi Ligure, al via il rinnovo della rete gas in via Pietro Isola

Inizieranno lunedì 14 settembre gli interventi per la sostituzione e l’ammodernamento della rete di distribuzione del gas metano lungo via Pietro Isola. L’opera, frutto della collaborazione tra il Comune di Novi Ligure e RETI S.r.l. (società del Gruppo ACOS), interesserà il tratto compreso tra via Silvio Pellico e la rotatoria di via Trattato di Bruxelles. L’obiettivo principale è la sicurezza: il cantiere metterà mano a una condotta risalente agli anni Sessanta, un’infrastruttura ormai datata che richiede un rinnovamento strutturale per garantire efficienza e affidabilità all’intera rete cittadina. Per limitare l’impatto sulla vita quotidiana della zona e ridurre al minimo i disagi, l’amministrazione e i tecnici hanno optato per una vera e propria corsa contro il tempo. Inizialmente, infatti, il cronoprogramma stimava circa undici settimane di interventi a senso unico alternato. Si è invece deciso di accelerare: le squadre lavoreranno su un doppio turno per un totale di dodici ore al giorno. Questo modello intensivo consentirà di concentrare le operazioni in circa cinque settimane, con fine lavori stimata – meteo e imprevisti permettendo – entro il 18 ottobre.

I lavori non bloccheranno l’intera arteria simultaneamente: il cantiere avanzerà per lotti successivi di circa 100 metri, così da preservare, per quanto possibile e in sicurezza, l’accesso a passi carrai e proprietà private. Tuttavia, per tutta la durata dell’intervento via Pietro Isola non potrà fungere da direttrice di ingresso o uscita dalla città. Il traffico sarà deviato principalmente lungo via Nino Bixio e via Ovada, percorsi individuati per alleggerire il flusso a ridosso dell’area di scavo. Sarà in ogni caso tutelato, compatibilmente con lo stato di avanzamento delle ruspe, l’accesso per i residenti e le attività commerciali del quartiere. In una fase successiva, le lavorazioni toccheranno anche la rotatoria tra via Pietro Isola e via Trattato di Bruxelles. Fino a quel momento l’incrocio resterà regolarmente aperto; quando si aprirà il cantiere in quel punto, è prevista una parzializzazione della corsia per consentire comunque un transito veicolare parziale.

Per guidare gli automobilisti ed evitare ingorghi, nei punti nevralgici e nei principali incroci della viabilità cittadina verrà installata una segnaletica dedicata con le indicazioni dei percorsi alternativi. «Siamo consapevoli dei disagi temporanei – spiegano congiuntamente il Comune e i vertici di RETI S.r.l. – ma concentrare le lavorazioni in un arco temporale ridotto è stata una scelta mirata a limitare i contraccolpi sulla viabilità. Si tratta di un investimento prioritario e non più rimandabile per la sicurezza dei cittadini e la tutela del territorio».