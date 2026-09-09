Pertuso, insulti a Mara Scagni alla stele partigiana: unanime condanna e ondata di solidarietà

Un gesto vile che unisce l’oltraggio personale alla profanazione della memoria storica. La comparsa di scritte ingiuriose tracciate con una bomboletta spray sul muro che costeggia la Stele di Pertuso, in Val Borbera, ha suscitato profonda indignazione in tutta la provincia di Alessandria. Il bersaglio dell’attacco vandalico è Mara Scagni, già sindaca del capoluogo ed esponente di spicco dell’associazionismo democratico locale, apostrofata paradossalmente con insulti proprio a ridosso del memoriale eretto in onore dei caduti della divisione partigiana Pinan-Cichero.

La notizia ha fatto rapidamente il giro del territorio, innescando una compatta mobilitazione di istituzioni, sindacati e realtà dell’antifascismo alessandrino.

A farsi interprete dello sdegno generale è Daniele Borioli, presidente dell’associazione “Memoria della Benedicta”, che ha definito l’atto «oltraggioso e vigliacco», evidenziando come l’intemerata anonima colpisca «non solo una figura di limpida cultura democratica e antifascista, ma offende con lei l’ANPI, custode della memoria e dei valori della lotta partigiana, nonché la Città e la Provincia di Alessandria, terra Medaglia d’oro della Resistenza». Per Borioli, di fronte al vilipendio di un luogo sacro, «se c’è in questa triste vicenda il segno del fascismo, esso si trova nella testa e nella mano che hanno pensato e tracciato quella scritta».

A stretto giro è giunta la reazione della Camera del Lavoro. Mirko Oliaro, segretario generale della CGIL di Alessandria, ha espresso piena vicinanza all’ex prima cittadina: «Colpire una persona e farlo in un luogo simbolo della Resistenza significa offendere la memoria e i valori democratici e antifascisti su cui si fonda la nostra Repubblica».

Numerosi amministratori locali e rappresentanti della società civile hanno manifestato in queste ore il proprio sostegno a Scagni, sollecitando la rapida cancellazione dell’imbrattamento e auspicando che le forze dell’ordine facciano luce sull’accaduto per individuare i responsabili.