Novi Ligure celebra l’80° della Repubblica

Un traguardo storico che unisce memoria collettiva, istituzioni e cittadinanza. Il prossimo martedì 2 giugno, Novi Ligure si vestirà a festa per celebrare l’80° anniversario della nascita della Repubblica Italiana. Per l’occasione, l’Amministrazione comunale ha predisposto un ricco programma di eventi che si snoderà tra le vie del centro storico e i palazzi istituzionali. Le celebrazioni prenderanno il via ufficialmente alle 9.45 con il tradizionale raduno dei partecipanti in viale Saffi, all’altezza dei Giardini Pubblici. Da lì partirà un corteo cittadino che, attraversando le vie del centro, raggiungerà piazza Dellepiane intorno alle 10.15, cuore pulsante della manifestazione. La cerimonia ufficiale si sposterà successivamente nella splendida cornice della Corte di Palazzo Dellepiane. Ad aprire la mattinata saranno i saluti istituzionali del Sindaco, Rocchino Muliere. Il fulcro della giornata sarà dedicato a momenti di profonda riflessione storica e civile, con tre appuntamenti principali: l’omaggio alle Madri Costituenti, sotto il titolo “Senza distinzione di sesso”, la Consulta Pari Opportunità e alcune studentesse del Liceo “E. Amaldi” di Novi Ligure cureranno una serie di letture dedicate alle donne che hanno contribuito a fondare la nostra democrazia. Presso la Sala Consiliare di Palazzo Dellepiane verrà ricollocata la targa in memoria del Primo Maresciallo Daniele Paladini. Un momento di grande valore simbolico sarà lo svelamento della targa commemorativa che intitolerà ufficialmente la corte di Palazzo Dellepiane proprio alle “21 Madri Costituenti” della Repubblica Italiana. Come da tradizione, i festeggiamenti si chiuderanno note alla mano. A concludere la mattinata sarà il concerto del Corpo Musicale “Romualdo Marenco – Città di Novi Ligure APS”, che sotto la direzione del Maestro Massimo Cardona regalerà alla cittadinanza il consueto repertorio celebrativo.

La cittadinanza è invitata a partecipare per condividere insieme un momento di festa e di riaffermazione dei valori costituzionali.