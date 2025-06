Novi Ligure. I Carabinieri denunciano due persone e ne segnalano una terza alla Prefettura.

I Carabinieri di Novi Ligure, per garantire la sicurezza delle serate estive novesi, mettono sul campo dispositivi straordinari di controllo del territorio, in aggiunta ai normali servizi preventivi, finalizzati alla diminuzione dei sinistri stradali attraverso il contrato all’uso di droghe e all’abuso di alcool.

Nell’ultimo fine settimana, a Novi Ligure e Cassano Spinola, sono stati controllati i centri storici e le principali arterie cittadine e provinciali, con posti di blocco che hanno portato alla denuncia di un motociclista ubriaco, al quale è stata anche ritirata la patente di guida e di un giovane sorpreso alla guida senza avere mai conseguito la patente, peraltro recidivo e già segnalato in un’altra occasione nel corso degli ultimi mesi.

Controllati anche i luoghi di aggregazione, in particolare quelli che in passato si sono evidenziati per problemi di ordine e sicurezza pubblica, nel corso dei quali è stato segnalato un assuntore di droga.

Numerosi i mezzi, le persone e gli esercizi pubblici controllati, con un’attività di contrasto e prevenzione messa in campo dai Carabinieri novesi per garantire il rispetto del Codice della Strada e delle regole di civile convivenza, per un’estate più serena e sicura.