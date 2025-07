Organizzata in meno di dodici ore dal consigliere regionale Pasquale Coluccio insieme all’associazione “Per non stare a guardare” guidata dalla Presidente Lucia Zippo, la mobilitazione “rumorosa” ieri sera, 27 luglio, ha portato oltre 150 persone in strada per disertare il silenzio di fronte alla tragedia umanitaria di Gaza causata dal governo di Israele.

Il corteo persone è partito da piazza Dellepiane e ha raggiunto piazza Indipendenza. In testa sventolavano la bandiera della Pace e quella della Palestina; al centro un fantoccio bianco, portato in braccio da Coluccio, a rievocare, con rispetto e dolore, le immagini dei piccoli corpi avvolti nei lenzuoli visti troppe volte nelle cronache dalla Striscia. Campane, pentole, fischietti e sirene hanno scandito la marcia, fra bandiere della pace e palestinesi.

Hanno partecipato il sindaco di Novi Ligure Rocchino Muliere, quasi tutta la Giunta comunale e la Presidente del Consiglio comunale Teresa Mantero, segno della scelta delle istituzioni locali di non voltarsi dall’altra parte.

L’iniziativa novese si è collegata all’appello nazionale “Gaza muore di fame: disertiamo il silenzio”, che invita cittadini, enti e associazioni a “far suonare a distesa” campane e sirene, unendo il proprio rumore alle ambulanze di Gaza.