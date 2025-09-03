Novi Ligure. Via Verdi, lavori gas: termine previsto a metà ottobre

I lavori di rifacimento della rete gas in via Verdi, avviati lo scorso 10 luglio, si concluderanno nella prima metà di ottobre. L’intervento, gestito da RETI S.r.l., ha subito un ritardo rispetto alla tempistica iniziale a causa di imprevisti non preventivabili emersi durante l’esecuzione.

Nello specifico, il cantiere ha dovuto affrontare diversi problemi, tra cui il ritrovamento di una tubazione fognaria danneggiata, la necessità di un allaccio non previsto in via Raggio e un guasto all’acquedotto che ha richiesto lavori di messa in sicurezza. L’eccezionale nubifragio del 28 agosto ha ulteriormente complicato la situazione, imponendo interventi straordinari per il ripristino dell’area di lavoro.

L’azienda e il Comune si scusano per i disagi causati dal prolungamento dei lavori, ringraziando i cittadini per la loro comprensione. L’obiettivo dell’intervento, che fa parte di un piano di investimenti triennale, rimane quello di migliorare la sicurezza e l’efficienza del servizio.