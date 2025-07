Presidio davanti al Consiglio Regionale della Liguria, in via Fieschi a Genova, mercoledì 23 luglio, alle 10, promosso dal consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Pasquale Coluccio, per chiedere alla Regione Liguria di rivedere la decisione di escludere le fermate di Novi Ligure e Alessandria dal treno regionale straordinario Genova-Milano istituito per far fronte alla chiusura del Ponte di Bressana.

Durante la mattinata, una delegazione del Movimento 5 Stelle chiederà di essere ascoltata ufficialmente dal Consiglio Regionale ligure per portare la voce dei pendolari, dei lavoratori, delle imprese e dei cittadini della provincia di Alessandria. Contestualmente, il capogruppo M5S in Regione Liguria, Stefano Giordano, ha presentato un ordine del giorno che impegna la giunta ligure a garantire le fermate nelle stazioni alessandrine.

Al presidio parteciperanno, oltre a Coluccio e Giordano, anche gli amministratori M5S del Comune di Alessandria Santina Santoro, Francesco Gentiluomo e l’assessore Michelangelo Serra, insieme – con ogni probabilità – a un rappresentante dell’Associazione Pendolari di Novi Ligure.

“Da mesi – dice Coluccio – chiediamo che le due Regioni, entrambe amministrate dal centrodestra, collaborino seriamente per limitare i disagi enormi causati dalla chiusura del ponte di Bressana. Dal 21 luglio, i pendolari alessandrini dovranno affrontare un calvario quotidiano per raggiungere Milano, con un aumento dei tempi di percorrenza di oltre un’ora. La risposta della Liguria? Negare le due fermate a Novi Ligure e Alessandria. Un atto di miope egoismo istituzionale, come se 8 o 10 minuti di viaggio contassero più della vita e del tempo di centinaia di pendolari.

A Roma il governo continua a ignorare le esigenze reali dei territori, preferendo buttare miliardi di euro in progetti faraonici come il Ponte sullo Stretto, mentre chi ogni giorno prende un treno per lavorare rimane abbandonato. Oggi chiediamo un segnale concreto: la Regione Liguria faccia marcia indietro e autorizzi le fermate del treno straordinario anche nelle stazioni di Novi Ligure e Alessandria. È una questione – conclude – di giustizia e buon senso“.