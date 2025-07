Non c’è solo la sospensione della licenza di somministrazione alimenti e bevande per 15 per per il circolo pozzolese finito nel mirino delle forze dell’ordine per rissa e altri reati.

L’attività d’indagine dei carabinieri successiva all’episodio, svolta anche attraverso l’acquisizione e l’analisi dei video delle telecamere di sorveglianza e all’ascolto dei testimoni, ha permesso di identificare tutti i responsabili e di denunciare 5 persone per rissa, minacce aggravate in concorso e somministrazione di alcolici a persone già in stato di manifesta ubriachezza.

I controlli effettuati nei giorni successivi al grave evento hanno inoltre consentito di constatare come il circolo fosse divenuto abituale ritrovo di pregiudicati e di persone con precedenti di polizia, peraltro neppure iscritti come soci. I Carabinieri hanno pertanto denunciato il presidente del circolo per le violazioni previste dalla normativa e richiesto il provvedimento di sospensione poi adottato dal Questore.

A carico di tutti i soggetti coinvolti nella rissa è stata anche avviata la procedura per l’applicazione del daspo “Willy”, che gli vieterà l’accesso e l’avvicinamento a locali di intrattenimento “sensibili”, per prevenire ulteriori comportamenti pericolosi.