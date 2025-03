In un fine settimana dal tempo incerto e dalle tinte ancora invernali, la Delegazione FAI Novi Ligure è riuscita a colorare le vie del centro storico in occasione della 33ª edizione delle Giornate FAI di Primavera. Sabato 22 e domenica 23 marzo la delegazione novese ha festeggiato il suo decimo compleanno e i cinquant’anni di vita della Fondazione con l’apertura di dodici dimore nobiliari nella città vecchia, raggruppate in quattro diversi itinerari vivacemente colorati.

Un’edizione speciale quella del 2025, che ha visto il coinvolgimento di 30 volontari e numerosi soggetti della comunità novese, uniti nell’intento di offrire la possibilità di conoscere la storia della città, le sue bellezze nascoste e il prezioso patrimonio culturale – materiale e immateriale – che esse rappresentano. Tale sforzo è stato riconosciuto e apprezzato da oltre 2000 visitatori che, nonostante le condizioni metereologiche poco favorevoli, hanno animato e vivacizzato il centro storico.

Ad accompagnare i visitatori – provenienti da diverse regioni del centro-nord d’Italia – 33 Apprendisti Ciceroni® del Liceo Amaldi e dell’I.I.S. Ciampini Boccardo, supportati da altrettanti instancabili ragazzi del Gruppo Giovani, le cui narrazioni sono state arricchite da intermezzi recitati a cura di 13 giovani attori del Gruppo teatrale del Liceo Amaldi, che hanno permesso di conoscere alcuni protagonisti della storia passata dei palazzi.

Questa edizione speciale delle Giornate FAI di Primavera ha visto inoltre il debutto di circa 50 bambini delle scuole primarie Zucca e Martiri della Benedicta che hanno indossato con orgoglio le vesti di piccoli Apprendisti Ciceroni®. Sostenuti e applauditi da genitori e visitatori, hanno descritto con sorprendente precisione le storie del palazzo noto come “del Governatore” (oggi Levrero), dimostrando che la passione per la storia non ha età.

Grande successo hanno riscosso anche le visite ad alcuni degli edifici religiosi più importanti di Novi (Chiesa di Santa Maria Assunta in Collegiata, Oratorio della Maddalena e San Pietro), tenute dai volontari dell’Ufficio Beni Culturali della Diocesi di Tortona e dagli studenti dell’I.I.S. Ciampini Boccardo.

Il clima festoso che ha avvolto il centro è stato ulteriormente arricchito dalla collaborazione con l’Accademia MusicArte e la Corale Novese che hanno deliziato i visitatori con esibizioni canore e musicali sotto la volta seicentesca della chiesa di San Nicolò.

Il Gruppo FAI Sette Castelli dal Tobbio all’Orba, che fa capo alla Delegazione novese, ha registrato 654 presenze, di cui 231 alla Pieve di Sant’Innocenzo a Castelletto d’Orba, che risulta il luogo più visitato tra quelli proposti. Molto apprezzata è stata la conferenza tenuta dalla restauratrice sui lavori di intervento ad alcuni quadri contenuti all’interno della Pieve di Santa Maria delle Neve a Silvano d’Orba. Infine ha suscitato particolare interesse a Mornese la drammatizzazione di una favola popolare ad opera dei piccoli Apprendisti Ciceroni® della scuola primaria del paese.

“Il successo delle Giornate – commenta Isidoro Parodi, Capo Delegazione – si deve al proficuo lavoro di squadra dei volontari e al prezioso sostegno organizzativo del Comune, che ringrazio. La soddisfazione è davvero grande non soltanto per l’apprezzabile afflusso di visitatori quanto per il significativo coinvolgimento di giovani e giovanissimi che hanno dimostrato una rara passione nell’interpretare il ruolo di custodi della storia. Questo entusiasmo – che è importante saper raccogliere e valorizzare – rappresenta secondo noi un segnale positivo per il futuro della cultura e della memoria storica e ci rammenta la necessità di trasmettere il patrimonio culturale alle nuove generazioni”.

In tal senso la Delegazione FAI Novi Ligure ha già in programma un nuovo evento per la città che vedrà ancora una volta protagonisti i giovani: sabato 10 maggio è prevista la visita straordinaria del Teatro Romualdo Marenco nell’ambito del progetto “A Teatro con il FAI”, iniziativa di FAI Piemonte e Valle d’Aosta con Fondazione Piemonte dal Vivo volta a mostrare al pubblico i teatri storici della Regione.