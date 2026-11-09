Oltre il mito del prodigio: Serravalle Scrivia riscopre l’umanità di Mozart

Non solo il compositore intoccabile sui manuali di storia, ma l’uomo in carne e ossa: ribelle, geniale, a tratti spregiudicato. La Biblioteca comunale “Roberto Allegri” apre le porte a un viaggio nel cuore del Settecento musicale con la rassegna “Salisburgo 1756. Il genio assoluto di Mozart attraverso lettere, curiosità e ascolti”, ideata e condotta dalla professoressa Luisa Corsini. Il primo appuntamento, in calendario per venerdì 13 novembre alle 17.00 nella sala conferenze dell’istituto, punterà i riflettori su “Il giovane Mozart dall’infanzia al periodo salisburghese”. Sarà una ricognizione sugli anni formativi, tra i primi trionfi europei e le tensioni che forgiarono il carattere di Wolfgang Amadeus, mettendo a confronto l’immagine del bambino prodigio con le ombre della sua vicenda biografica.

L’impostazione scelta da Luisa Corsini privilegia un approccio narrativo e accessibile, capace di intrecciare l’analisi musicale alla ricchezza del carteggio epistolare e a una galleria di aneddoti rivelatori. Dalla celebre e burrascosa rottura con l’arcivescovo di Salisburgo — che culminò con il compositore letteralmente cacciato a pedate da corte per la sua insofferenza all’autorità nobiliare — alla figura spesso trascurata della sorella maggiore Maria Anna, detta “Nannerl”, strumentista di rara caratura sacrificata dalle consuetudini del tempo per far spazio all’ascesa del fratello. Non mancheranno i richiami alle imprese che alimentarono precocemente la leggenda mozartiana, come la celebre trasferta romana in cui un giovanissimo Wolfgang riuscì a trascrivere a memoria, dopo appena due ascolti, il Miserere di Gregorio Allegri, spartito allora gelosamente custodito e protetto dal veto pontificio di copiatura.

L’iniziativa, concepita per rivolgersi sia ai melomani sia a chi si avvicina per la prima volta alla musica classica, punta a restituire la complessità psicologica e la modernità di un autore senza tempo. L’ingresso all’incontro delle 17.00 è libero e aperto alla cittadinanza.