I familiari e il sindacato degli edili Fillea Cgil nazionale saranno parte civile nel processo per la morte di Salvatore Cucè, avvenuta il 6 febbraio del 2023 a Voltaggio, nel cantiere Val Lemme del Terzo Valico dei Giovi. Lo ha deciso oggi, 9 novembre, il giudice di Alessandria nella nuova udienza preliminare dopo quelle di ottobre. Un passo avanti ma i tempi per vedere partire il processo si sono ancora allungati. Il 24 novembre sarà discussa la richiesta del sindacato e della famiglia del giovane, morto a 33 anni a causa di un’esplosione in galleria dovuta alla presenza di gas, di ottenere nuove indagini nei confronti dei vertici del Cociv e di Rfi, finora mai indagati. Rischiano infatti di andare a processo per omicidio colposo figure tutt’altro che di vertice: si tratta di Enrico Simone Murru, direttore tecnico di cantiere della Seli Overseas di Roma, alla quale il Cociv ha affidato i lavori a Voltaggio; Giuseppe Magri, capo cantiere; Luigi Di Lascio, assistente del capo cantiere; Vincenzo Semeraro, responsabile del monitoraggio del gas per l’azienda Collins; Alessandro Lenzu, addetto al monitoraggio del gas.

L’ulteriore udienza preliminare è stata fissata a febbraio del 2027, quando saranno trascorsi quattro anni dalla morte dell’operaio calabrese, avvenuta, secondo i tecnici incaricati dal pubblico ministero, poiché la nicchia dove lavorava Cucè nel tunnel del Valico non era stata impermeabilizzata con teli in PVC, impedendo l’ingresso e l’accumulo del metano. Quel tragico giorno rimase ferito l’operaio Mario Baratta: anche lui è stato ammesso come parte civile. Il lavoratore, così come i familiari di Cucè, sono tutti assistiti dagli avvocati della Fillea Cgil.

Il segretario nazionale Antonio Di Franco commenta: “Mancano nel processo le figure chiavi rispetto alle responsabilità in materia di salute e sicurezza: il committente Rfi, Cociv e tutte le figure preposte ai controlli. Siamo molto fiduciosi che tutte le figure realmente responsabili siano tirate dentro il processo. Calogero Mauceri, commissario straordinario del Terzo valico, fa sempre in tempo a dimettersi visto che aveva già emesso una sentenza. Lo invitiamo a chiedere scusa ai familiari“. Mauceri, nel gennaio 2025, a Genova, commentando la morte di Cucè mentre le indagini erano ancora in corso, aveva affermato: “L’inchiesta ha verificato che l’episodio è avvenuto per una sorta di contingenza dovuta forse alle operazioni messe in atto dagli operai”.