Oltregiogo Days: oltre 1600 visitatori in due giorni nei paesi dell’Ovadese

“Un eccezionale risultato“: così Dino Angelini, presidente dell’associazione Oltregiogo, commenta l’esito degli Oltregiogo Days, che si sono tenuti lo scorso fine settimana tra Belforte Monferrato, Tagliolo Monferrato, Silvano D’Orba, Castelletto D’Orba e Rocca Grimalda. Nella due giorni aperti al pubblico chiese, oratori, musei e castelli, fra cui quello di Rocca Grimalda (nell’immagine): le visite sono state possibili solo su prenotazione e a gruppi ridotti nei castelli. In totale, hanno preso parte alla manifestazione 1610 persone.

L’attività dell’associazione Oltregiogo proseguirà sabato alle 10,30 nel municipio di Gavi con la presentazione del progetto Oltregiogo Lab: l’8 e il 10 ottobre è previsto un programma che coinvolgerà le classi seconde delle scuole medie dell’Istituto Comprensivo Cornelio De Simoni e che avrà come tema il patrimonio artistico e urbanistico del Comune di Gavi. L’evento, curato dall’artista Stefano Ogliari Badessi, si svolgerà all’interno del cortile del Circolo Parrocchiale di Gavi e sarà seguito dall’artista Stefano Ogliari. Il 19 ottobre, invece, nella Abazia di San Remigio, una manifestazione che avrà come tema il patrimonio ambientale basato sull’olfatto e curato dall’artista Tamara Repetto. L’evento terminerà con una passeggiata nei dintorni della abazia alla ricerca degli stessi olfatti in natura accompagnati dalla guida ambientale Francesca Marchielli.