Oltregiogo Piano Competition, a Gavi 70 musicisti da tutto il mondo

Da oggi, 11 novembre, per cinque giorni, Gavi sarà il punto d’incontro di giovani pianisti provenienti da tutto il mondo, da chi affronta le prime esperienze di concorso a chi è già avviato alla carriera concertistica. La quinta edizione dell’Oltregiogo Piano Competition si terrà fino a domenica 15 novembre al Teatro intitolato ad Angelo Francesco Lavagnino. Il concorso è organizzato dall’Associazione Musica e Cultura Pentagramma, con la direzione artistica di Gianluca Faragli e la collaborazione del Comune.

Sabato 14 novembre, alle 21, tornerà a esibirsi a Gavi il pianista barese Luca Cianciotta, che nel 2025 ha conquistato il primo premio assoluto della Sezione II con 100/100. Il suo recital, “Il pianoforte parla russo”, è inserito nella dodicesima edizione delle Settimane Musicali Internazionali. In programma due Preludi e le Variazioni su un tema di Corelli di Rachmaninov, la Fantasia op. 28 di Skrjabin e la Sonata n. 7 di Prokofiev.

Domenica 15 novembre alle 21 saliranno sul palco i protagonisti di questa edizione per il concerto dei vincitori e la cerimonia di premiazione. La serata, con ingresso a offerta libera, vedrà anche l’assegnazione del Premio del Pubblico. Gli spettatori potranno votare il loro interprete preferito tra quelli che si esibiranno e al più votato andrà il ricavato delle offerte. Il pubblico è invitato a seguire le audizioni delle due sezioni, secondo il calendario delle prove disponibile su www.amcpentagramma.com. La Sezione I è articolata in categorie d’età fino ai 20 anni, mentre la Sezione II è dedicata all’esecuzione pianistica fino ai 35 anni. A valutare i concorrenti sarà una giuria di cinque pianisti e docenti di fama internazionale, presieduta da Teresa Trevisan e composta da Maria Grazia Bellocchio, Francesco Mirabella, Emanuele Torquati e Mario Montore.

Il Comune di Gavi ha offerto il Premio Città di Gavi, la borsa di studio dal maggior valore del concorso. Alle altre borse contribuiscono l’Associazione Musica e Cultura Pentagramma, la famiglia Campastro, il Rotary Club Gavi Libarna e il Lions Club Mornese – Oltregiogo e Alto Monferrato Orientale. La manifestazione si avvale del sostegno del Ministero della Cultura, attraverso il Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo, della Regione Piemonte, della Fondazione CRT e della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria. All’accoglienza dei candidati collaboreranno anche le studentesse e gli studenti del Liceo Amaldi di Novi Ligure, nell’ambito del percorso di Formazione scuola-lavoro. L’arrivo di concorrenti e accompagnatori dall’Italia e dall’estero coinvolgerà il territorio anche fuori dal teatro, con pernottamenti a Gavi e nei dintorni e ricadute per la ristorazione e le altre attività locali.