“Musicanovi”inverno apre con il recital di Silvia Ciliberti e Nikolay Bogdanov

Prende il via a Novi Ligure la stagione concertistica invernale della storica rassegna “Musicanovi”, curata dall’Associazione Musicale “Alfredo Casella”. Il primo appuntamento del ciclo — che prevede quattro eventi fino a dicembre — si terrà venerdì 13 novembre alle 21.00 all’Auditorium “Alfredo Casella”, situato nella sede dell’omonimo Istituto Musicale in via Verdi 37 (interno ex caserme). La serata inaugurale, intitolata “Una sola voce, infinite immagini”, vedrà protagonisti il mezzosoprano Silvia Ciliberti e il pianista Nikolay Bogdanov. Il duo proporrà un itinerario raffinato e sfaccettato: la prima parte della serata sarà interamente dedicata al fascino del Lied, la composizione vocale da camera nata dal dialogo profondo tra verso poetico e melodia, fiorita nell’alveo del Romanticismo per dare voce a passioni intime e narrative. In programma capolavori di maestri assoluti del repertorio tedesco quali Franz Schubert, Richard Wagner, Johannes Brahms, Felix Mendelssohn e Robert Schumann. La seconda parte dell’evento sposterà invece lo sguardo sul teatro d’opera, componendo un affresco che parte dal Settecento barocco e classico — con brani tratti dalla Griselda di Antonio Vivaldi e dall’Orfeo ed Euridice di Christoph Willibald Gluck — per approdare al grande Ottocento di Camille Saint-Saëns, Charles Gounod e Gaetano Donizetti.

I due interpreti vantano un profilo artistico di rilievo internazionale. Silvia Ciliberti, formatasi proprio all’Istituto Casella sotto la guida di Asa Brigitta Marcusson e Gian Marco Bosio, spazia dalla musica antica alla contemporanea ed è già stata insignita nel 2015 del Premio speciale per l’interpretazione del repertorio francese al Concorso internazionale “Cappuccilli, Patanè, Respighi”. Al suo fianco Nikolay Bogdanov, pianista ucraino diplomatosi con lode e menzione speciale al Conservatorio di Cuneo dopo i primi studi a Charkiv; forte di oltre venti primi premi in concorsi internazionali, Bogdanov affianca a una densa carriera solistica mondiale l’attività didattica come docente di pianoforte presso lo stesso istituto novese.

L’iniziativa è realizzata con il patrocinio del Comune di Novi Ligure e il sostegno della Fondazione CRAL di Alessandria, della Fondazione CRT di Torino e della rassegna “Orchestra in provincia… e non solo!”.

Info: 347 6564484 | [email protected] – www.associazionecasella.it