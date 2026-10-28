Al Museo dei Campionissimi il genio di Leonardo prende vita

Superare il ruolo di semplice spettatore per toccare con mano l’intuizione rinascimentale. Dopo i riscontri positivi riscossi con l’esposizione Illusioni, il Museo dei Campionissimi di Novi Ligure rilancia la propria offerta culturale inaugurando venerdì 30 ottobre “Leonardo da Vinci. Genio in movimento”, un percorso espositivo che unisce divulgazione scientifica, tecnologia e coinvolgimento attivo fino al 28 febbraio. Il cuore della rassegna è costituito da 45 modelli e macchine realizzati sulla scorta dei codici e dei disegni leonardeschi. Molti dei dispositivi esposti sono funzionanti e pensati per essere azionati direttamente dal pubblico: ingranaggi, leve e carrucole permettono di comprendere sul campo le leggi fisiche e meccaniche intuite dal maestro toscano oltre cinque secoli fa. Il percorso curatoriale si snoda lungo quattro direttrici fondamentali:

Il volo: lo studio dell’aerodinamica e le celebri macchine antesignane dell’aviazione moderna.

lo studio dell’aerodinamica e le celebri macchine antesignane dell’aviazione moderna. L’ingegneria civile: meccanismi quotidiani, sistemi di sollevamento e automatismi.

meccanismi quotidiani, sistemi di sollevamento e automatismi. Le macchine belliche: soluzioni strategiche e apparati difensivi.

soluzioni strategiche e apparati difensivi. L’idraulica: lo sfruttamento dell’energia dell’acqua attraverso chiuse, ruote e condotte.

Accanto alla meccanica tradizionale trovano spazio installazioni multimediali ed esperienze immersive volte a collegare il pensiero di Da Vinci alle frontiere contemporanee, intelligenza artificiale compresa. I visitatori avranno ad esempio l’opportunità di immergersi visivamente nel dipinto più celebre dell’artista, mentre un’area didattica permanente permetterà a studenti e famiglie di cimentarsi nell’assemblaggio pratico di modelli e strutture.

La presentazione inaugurale per gli istituti scolastici si terrà venerdì 30 ottobre alle 11.00; i battenti apriranno ufficialmente a tutto il pubblico a partire dalle ore 15:00 del medesimo giorno.

Info: 0143 772266 / 0143 772230 – [email protected] – www.museodeicampionissimi.it