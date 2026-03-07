Vigili e operai per smaltire le maxi code in ingresso da Novi Ligure a Serravalle Scrivia. Li ha annunciato in Consiglio comunale il sindaco, Luca Biagioni. Da quando, il 23 febbraio, via Fabbriche è stata chiusa al traffico, in certi orari il transito in paese è quasi impossibile per via del semaforo all’incrocio tra viale Martiri e via Gramsci. La stop alle auto in via Fabbriche a causa dei lavori avviati dalla società Milano-Serravalle sotto il viadotto della A7 ha portato dentro il paese tutto il traffico da Novi Ligure diretto verso Stazzano e la Val Borbera, e viceversa. Una situazione che durerà fino al 19 giugno, salvo proroghe.

Biagioni ha spiegato che “la polizia municipale effettuerà servizi viabilità nella strada di intersezione, Via Gramsci, per facilitare il flusso delle auto provenienti da Novi Ligure”. Nella seduta del Consiglio del 17 febbraio il sindaco ha inoltre annunciato che “due operai del cantiere di Autostrade in Via Fabbriche saranno messi a disposizione a supporto della Polizia Municipale per una settimana”.

L’impiego di vigili e operai delle Autostrade era stato sollecitato anche dal consigliere di minoranza Marcello Bocca.