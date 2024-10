Nel Forte di Gavi le opere di 6 pittori dedicate all’acquerello

Sei pittori espongono nel Forte di Gavi fino al 9 novembre. Domenica 6 ottobre è stata inaugurata la mostra collettiva “Acquerelli al Forte – artisti tra Piemonte e Liguria“, evento dedicato all’acquerello. I pittori che espongono sono Matilde Bianchi, Giuseppe Boccuni, Fiorella Cacciabue, Bruno Farinelli, Stefania Franco ed Elisa Monti. Durante l’inaugurazione nella sala conferenza del Forte, la professoressa Luisa Casaccia Gibelli ha fatto una breve cronistoria dell’acquerello e si è complimentata con i pittori per la competenza e bravura tecnica che ha permesso loro di rappresentare in modo eccellente temi e soggetti molto diversi tra loro. La mostra è stata organizzata dall’associazione Amici dell’Arte in collaborazione con Musei Nazionali Piemonte e Forte di Gavi, con il patrocinio del Comune e dell’Assessorato alla Cultura di Gavi. Info: 338-2161513.