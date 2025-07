Pozzolo: circolo vietato per due coinvolti nella rissa di fine maggio

Il provvedimento del questore comprende anche l'obbligo di presentarsi in caserma

Nel mese di maggio carabinieri di Pozzolo Formigaro sono intervenuti

presso un circolo del paese in quanto era stata segnalata una rissa fra 4 persone alla quale erano costretti ad assistere, intimoriti, una trentina di persone con alcuni minorenni.

L’attività scaturita, oltre alle conseguenze penali, ha portato all’applicazione, da parte del Questore di Alessandria, del “Daspo Willy” nella sua versione rafforzata, a due

soggetti. Ad entrambi, già noti per analoghi comportamenti presso locali pubblici, con precedenti penali e di Polizia per reati contro la persona ed in materia di stupefacenti, uno dei due anche colpito da un ammonimento del Questore, è stato disposto il divieto di

accesso e lo stazionamento nelle immediate vicinanze del circolo di Pozzolo nella

fascia oraria dalle 16 alle 7 del mattino con l’obbligo per un anno di comparire una volta la settimana presso un ufficio di Polizia.