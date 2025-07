L’autostrada A7 gratuita tra Serravalle e Vignole: è la richiesta fatta dal sindaco Luca Biagioni e dai primi cittadini dei Comuni limitrofi ad Autostrade per l’Italia in vista della nuova chiusura di via Garibaldi, prevista indicativamente nel 2026.

Nell’ultima seduta il Consiglio comunale ha infatti adottato la variante parziale al piano regolatore con la quale verrà avviata la procedura di esproprio dell’ex Inga e delle aree vicine a via Garibaldi, strada che sarà allargata utilizzando alcune proprietà private. Nell’area dell’ex distilleria quasi tutti gli edifici verranno abbattuti per creare un parcheggio utile alla stazione e un’area verde, insieme alla costruzione del nuovo sottopasso di via Suffrato e all’ampliamento del sottopasso di via Molino, interventi che riguardano le modifiche alla viabilità in paese.

La variante dovrà essere valutata dalla Provincia, poi tornerà in Consiglio per l’approvazione. Durante il cantiere il traffico in paese e quindi nel Novese rischia nuovamente di andare in difficoltà come tra settembre del 2024 e la scorsa primavera, quando via Garibaldi venne chiusa per i crolli del muro dell’ex Inga. Da qui la richiesta dei sindaci ad Aspi di consentire il transito gratuito lungo la A7 tra i due caselli per tutto il periodo del cantiere.