Una situazione pesante, quella all’interno del sito di importanza comunitaria (sic) Greto dello Scrivia, considerato, dal punto di vista faunistico, delle aree più ricche in assoluto di tutta la pianura piemontese. Per citare un esempio, nel sic spicca la presenza di ben 26 specie di libellule, pari a circa il 40 % di quelle segnalate in Piemonte. Inoltre, il Greto dello Scrivia costituisce una delle aree piemontesi di maggior valore ornitologico, tanto da essere proposto come Zona di Protezione Speciale per l’avifauna, in particolar modo per la sua importanza quale area di sosta durante la migrazione e per la presenza al suo interno di specie nidificanti rare sul resto del territorio regionale.

Purtroppo, c’è chi da tempo considera invece questo paradiso ambientale una discarica. Infatti, sono segnalate numerose discariche lungo lo Scrivia nel territorio di Pozzolo Formigaro e anche in quello di Tortona: sacchi pieni di rifiuti, materiale edile, pneumatici, contenitori di plastica. Una situazione che va avanti da anni, spiegano i cittadini che hanno portato a conoscenza il fenomeno. Le autorità, a cominciare dal Prefetto per arrivare al Comune di Pozzolo passando per i carabinieri forestali, la Regione e l’Arpa, da almeno tre anni sono stati allertati ma i rifiuti sono rimasti al loro posto. Eppure, basterebbe una maggiore vigilanza e qualche telecamere mobile per fermare gli inquinatori.