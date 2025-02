Incidente mortale a Pozzolo Formigaro questo pomeriggio, 2 febbraio: in uno scontro tra due motociclette, uno dei due centauri è deceduto. E’ un ragazzo ventenne di Novi Ligure. L’altra persona coinvolta è stata trasportato in codice verde, quindi con ferite lievi, al Pronto Soccorso di Alessandria. Sul posto di carabinieri per comprendere la dinamica dell’incidente.