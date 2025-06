Premi di laurea e borse di studio musicali del Rotary Club Gavi Libarna

Da alcuni anni il Rotary Club Gavi Libarna partecipa a un progetto distrettuale denominato “Domani”, di aiuto ai giovani, premiando con borse di studio neolaureati e giovanissimi studenti di musica. L’assegnazione dei premi di quest’anno si è svolta venerdì 6 giugno nella Tenuta “Nuova Cà da Meo” di Magda Pedrini con la festosa partecipazione di tanti giovani in compagnia di loro famigliari. La commissione giudicatrice composta da autorevoli musicisti: Luciano Girardengo (Musicista e Past President Rotary Club Gavi Libarna), Andrea Oddone (Musicista e Presidente Rotary Club Novi), Enrico Pesce (Musicista), Nenad Roth (Presidente Rotary Club Gavi Libarna), ha scelto cinque giovani studenti di musica residenti in Provincia di Alessandria: Edoardo Grillo di Acqui Terme , nato nel 2011 e frequenta la scuola secondaria di primo grado ” G.Bella” di Acqui Terme. Studia pianoforte con Andrea Negruzzo. Vincitore assoluto di numerose rassegne e concorsi Ha eseguito al pianoforte” Fantasie- Impromptu” op.66 di F.Chopin

Irene Iaselli di Castelferro, nata nel 2011 frequenta i percorsi musicali della scuola ” Boccardo” di Novi Ligure sotto la guida di Cecilia Ponassi. Vincitrice di primi premi assoluti in svariati concorsi nazionali( Schubert, Albavilla, Rotary Club etc). Ha sostenuto l’ esame di ammissione al Conservatorio di Alessandria che frequenterà dal prossimo anno. Ha eseguito il preludio dalla prima suite per Violoncello solo di J S.Bach e un brano di F. Mendelssohn per violoncello e pianoforte.

Tommaso Gizzi nato nel 2006, vive a Albera, in Val Borbera, frequenta l’ultimo anno al Liceo Amaldi di Novi Ligure. Studia Chitarra jazz presso l’ Istituto musicale ” Alfredo Casella” di Novi Ligure con Gianluca Vaccarino. Attualmente è in gara nel Premio Mia Martini- Nuove proposte 2025 e deve superare l’ ultima selezione per accedere alla finale. È stato convocato per partecipare alle audizioni diX Factor. Ha eseguito due canzoni da lui composte per voce chitarra.

Youssef Mignone nato nel 2007 e proveniente da Cassine, frequenta il quarto anno al Liceo Musicale ” Umberto Eco” di Alessandria e il secondo anno del Corso propedeutico presso il Conservatorio di Alessandria sotto la guida di Elena Ferrofino. È vincitore di numerosi concorsi tra i quali spicca il primo premio al Concorso internazionale di Stresa.

Umberto Sparviero nato nel 2007, di Pontecurone; frequenta la classe 4ª al liceo musicale ” Umberto Eco” di Alessandria e il secondo anno di triennio accademico al Conservatorio di Alessandria dove sta ultimando la 2ª masterclass di Fagotto con Alessio Pisani.

In chiusura di serata, Mignone e Sparviero si sono esibiti proponendo un duo di musica contemporanea e un duo di L.V. Beethoven per clarinetto e Fagotto.

I premi di laurea hanno riguardato sei giovani : Alessia Buccella, laurea magistrale con un’interessante tesi sul dinosauro crocodilloforme ; Martina Ferrarazzo, laurea magistrale in giurisprudenza con tesi sui Brevetti; Emma Boriello, laurea magistrale in formazione primaria ; Marco Ventriglia, laurea magistrale con tesi sulla viticultura del territorio; Denisa Loredana Giurgea, laurea triennale con tesi sui beni culturali in particolare la Chiesa Parrocchiale di Gavi; Andrea Cordì, laurea triennale con la tesi “Trasformazione di una serra in centro danza”

Tutti i ragazzi hanno ricevuto un premio che varia dai 300 ai 400 euro che “ potrà essere un primo aiuto nel proseguimento del loro percorso formativo” come ha ribadito il Presidente Nenad Roth consegnando loro i premi e congratulandosi per il loro impegno dimostrato.