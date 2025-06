Val Borbera: “Per la nuova carta escursionistica nessun albero abbattuto”

La nuova carta escursionistica della Val Borbera, in scala 1:25.000, comprende tutto il comprensorio turistico ed escursionistico della valle e mette in relazione le opportunità territoriali da Serravalle Scrivia al Monte Antola, la Valle Spinti, Vobbia, arrivando a rappresentare a nord i territori di Garbagna e di San Sebastiano Curone e a sud quelli di Crocefieschi e del Parco Regionale dell’Antola.

Per la sua realizzazione non sono state abbattute piante: con il massimo rispetto dell’ambiente è stato utilizzato materiale prodotto da polvere di pietra tenuto insieme da bioplastica costituita da polietilene ad alta densità. Con questa tecnica, denominata “stonepaper”, si è ottenuta una carta impermeabile, resistente agli strappi e che si decompone senza inquinare l’ambiente in 9-12 mesi.

E’ stata presentata di recente a Borghetto Borbera, alla presenza degli amministratori comunali e regionali, dei rappresentanti del Lions Club Borghetto Valli Borbera e Spinti, della sezione di Novi Ligure del CAI e delle Aree protette dell’Appennino Piemontese.

La nuova carta, realizzata da una società di livello internazionale, sarà in distribuzione nei negozi della Val Borbera, on line, oppure contattando direttamente le Aree Protette.