Prima neve sull’Appennino tra Val Borbera e Val Curone

La stagione invernale è ufficialmente iniziata nell’Appennino Alessandrino. Questa mattina, 20 novembre, una leggera spolverata di neve ha imbiancato le medie e alte valli, portando con sé l’atmosfera tipica della montagna. La Protezione Civile informa che i primi fiocchi sono caduti tra la Val Borbera e la Val Curone, regalando un suggestivo panorama e inaugurando il periodo freddo sul territorio.

Per monitorare la situazione, sono state diffuse le immagini delle webcam posizionate in diverse località:

Daglio: 800 metri

800 metri Cosola: 870 metri

870 metri Capanne di Cosola: 1.500 metri

1.500 metri Monte Chiappino: 1.700 metri

La Protezione civile raccomanda prudenza sulle strade di montagna e si invitano i cittadini a consultare gli aggiornamenti in tempo reale per eventuali variazioni delle condizioni meteorologiche.

Ph: Protezione Civile