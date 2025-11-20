La Fiera di Santa Caterina anima Novi Ligure tra bancarelle, giostre e storia

Torna l’appuntamento più atteso che da secoli preannuncia l’atmosfera natalizia: la Fiera di Santa Caterina. La sua 417ª edizione è pronta ad aprire i battenti nel cuore cittadino, trasformando il centro storico in un grande mercato per quattro giorni di festa, da sabato 22 a martedì 25 novembre. Le vie principali della città, tra cui viale Saffi, via Garibaldi, corso Marenco, via Girardengo, via Marconi e via Roma, saranno animate dalla tradizionale apertura delle bancarelle. Espositori provenienti da ogni dove proporranno prodotti tipici, pezzi di artigianato e una vasta gamma di idee regalo, creando un’occasione imperdibile per la comunità e i visitatori. Un evento che affonda le sue radici nella storia, poiché, secondo i documenti, la fiera si rinnova ininterrottamente fin dal lontano 1607. La Fiera di Santa Caterina ha superato indenne i secoli, svolgendosi regolarmente anche durante i conflitti mondiali, a testimonianza di una tradizione profondamente radicata.

In tutto questo non può mancare il Luna Park, per divertire grandi e piccini e aperto anch’esso fino al 25 novembre. A causa dei lavori di riqualificazione dell’ex Cavallerizza, le giostre e le attrazioni hanno trovato quest’anno una nuova collocazione in piazzale Leoni di Liguria, presso l’ex Caserma Giorgi.

Anche il tempo sembra volgere al meglio: se inizialmente le previsioni meteo parlavano di possibili disagi dovuti a neve e ghiaccio, gli ultimi aggiornamenti indicano solo una leggera nevicata nella mattinata di lunedì, una cornice ideale per rendere l’atmosfera fieristica ancora più suggestiva e natalizia.

ll fine settimana del 22 e 23 novembre sarà arricchito da un programma di eventi collaterali che aggiungono fascino alla manifestazione: sabato 22 e domenica 23 novembre: Piazza Pascoli ospiterà una suggestiva esposizione di trattori d’epoca, un tuffo nel passato agricolo del territorio; agli appassionati di motori troveranno in Corso Marenco i “Salotto delle Auto“, un’area espositiva curata dal consorzio “Il Cuore di Novi”, infine sempre domenica 23 novembre, in Piazza Pascoli, la scuola di equitazione e scuderia “I tre ponti” A.S.D. offrirà ai più curiosi e ai neofiti l’emozionante opportunità di provare il battesimo della sella.

La 417ª Fiera di Santa Caterina è dunque pronta a scrivere un nuovo capitolo della sua lunga storia, invitando tutti a vivere l’atmosfera festosa che, come da tradizione, dà il via alla stagione più magica dell’anno.