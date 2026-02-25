Quale futuro per le scuole nei Comuni esclusi dalla montanità dalla nuova legge sulla montagna firmata dal ministro Calderoli e approvata dal centrodestra al governo?

E’ la domanda al centro dell’interrogazione presentata dai deputati del Pd, fra cui Federico Fornaro e Chiara Gribaudo, ai Ministri dell’Istruzione e del Merito Valditara e degli Affari regionali, Calderoli.

Nel territorio alessandrino, su 15 Comuni esclusi, rischiano di perdere la scuola Vignole Borbera, Stazzano, Carrosio, Cartosio e Montechiaro d’Acqui.

“L’esclusione di oltre 700 Comuni dall’elenco pubblicato in Gazzetta Ufficiale – spiegano Fornaro e Gribaudo insieme ai parlamentari del gruppo Pd – potrebbe comportare la perdita dello status di “scuola di montagna” e delle deroghe sul numero minimo di alunni per classe. Una scelta che determinerebbe- se confermata- la soppressione di classi in territori già segnati da spopolamento e difficoltà di collegamento. Chiediamo al Governo di chiarire con urgenza quali effetti concreti le nuove disposizioni produrranno sull’organizzazione delle classi nei Comuni esclusi. Domandiamo inoltre quali misure intenda adottare per evitare la perdita di classi e garantire continuità didattica e diritto allo studio agli studenti delle aree fragili“.

“L’esclusione dall’elenco dei Comuni montani – aggiungono – apre l’ulteriore tema degli incentivi al personale docente previsti dalla legge 131/2025, che risultano applicabili solo a una parte dei Comuni inseriti nel nuovo elenco, determinando una inaccettabile tripartizione tra territori esclusi, territori montani senza incentivi e territori montani beneficiari. Siamo di fronte ad un provvedimento privo di risorse ulteriori rispetto ai 200 milioni già stanziati dal Governo Draghi il che induce a pensare che la riduzione dei Comuni ammessi serva unicamente a redistribuire fondi purtroppo invariati, senza alcuna reale intenzione di sostenere le numerose realtà montane del nostro Paese. Pensiamo – concludono i deputati Pd – che sia necessario rivedere complessivamente l’impianto della legge per evitare che si traduca in un danno strutturale per i territori più fragili del Paese, a partire proprio dalla scuola, presidio fondamentale di uguaglianza e sviluppo“.