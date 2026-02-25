Si fingevano una coppia di turisti impegnata nello shopping per confondersi tra la folla e colpire nei negozi delle grandi firme dell’Outlet. Il piano è però fallito grazie alla sinergia tra i Carabinieri la vigilanza privata del villaggio commerciale.

Per i due ladri, turisti ma solo del crimine, sono scattate le manette l’accusa di furto aggravato.

Approfittando del grande afflusso di pubblico internazionale legato alle celebrazioni per il Capodanno Cinese, i due avevano pianificato di colpire i punti vendita del lusso, entrando in azione in almeno tre diversi esercizi commerciali. Il loro atteggiamento ha però insospettito un addetto alla sicurezza, che ha avvisato i Carabinieri. L’intervento della pattuglia della Stazione di Serravalle Scrivia ha permesso di intercettare la coppia appena uscita da un negozio. La perquisizione ha portato al recupero di alcuni capi d’abbigliamento e accessori griffati, tutti ancora muniti di placche antitaccheggio. Refurtiva che è stata restituita ai punti vendita.

L’Autorità Giudiziaria, a conclusione del giudizio direttissimo, ha emesso nei confronti della coppia il foglio di via con allontanamento dal Comune.