È finita con l’arresto del responsabile la vicenda della rapina a un supermercato di Novi Ligure di pochi giorni fa. L’evento, che aveva destato preoccupazione, aveva visto un uomo giungere alle casse del supermercato travisato e minacciare con un taglierino le cassiere per prelevare gli incassi della giornata, ferendo al collo una delle due donne. Shock e lesioni avevano reso necessario per entrambe l’intervento del 118.

I Carabinieri hanno messo in atto un’ampia attività investigativa in grado di definire la direzione di fuga del rapinatore, grazie all’analisi incrociata delle immagini di videosorveglianza lungo le vie adiacenti, e i suoi movimenti sul territorio, grazie alla collaborazione dei testimoni. Secondo le ricostruzioni, i Carabinieri hanno potuto appurare come il rapinatore avesse fatto un sopralluogo e “curato” il supermercato prima di decidere il momento idoneo a colpire.

Nella circostanza, aveva però commesso una grave leggerezza, lasciando traccia del suo passaggio con un pagamento digitale di generi alimentari. Particolare rilevatosi fondamentale per la sua individuazione. Con il cerchio sempre più stresso su di lui, l’uomo deve essersi sentito spacciato e si è rivolto a un legale, presentandosi quindi negli uffici dei Carabinieri per assumersi la responsabilità di quanto commesso. Gesto che ha dato conferme agli investigatori e consentito di circostanziare il fatto, con la conseguente denuncia a piede libero del 49enne, già gravato da precedenti, che adesso sarà messo di fronte alle proprie responsabilità.