Tentato furto da parte di due donne a Novi Ligure, sventato dai vicini e dai carabinieri. Le due persone sono state segnalate al 112 in un condominio. Vengono identificate mentre escono dal palazzo: sono due nomadi della provincia di Torino gravate da numerosi precedenti penali. Dalla perquisizione da parte dei carabinieri emerge che in una tasca interna ricavata nella fodera del giaccone, entrambe nascondono chiavi, cacciaviti, pinze e chiavi a rullino.

Le indagini vengono estese al condominio, vengono sentiti i residenti e si ricostruiscono i movimenti delle donne all’interno dello stabile, fino all’accertamento di un tentativo delle due di sfondare una porta disancorando i cardini e forzando la maniglia per fare ruotare la serratura con gli arnesi rivenuti in loro possesso.

Arrestate, sono state processate con giudizio direttissimo davanti al Tribunale di Alessandria e rimesse in libertà con divieto di ritorno nel comune di Novi Ligure.