Restano due focolai nella pineta di Mornese: incendio sotto controllo

Decisamente più sotto controllo l’incendio nella pineta di Mornese. Il Comune fa sapere che l’incendio scoppiato domenica 2 agosto presenta ancora due focolai ancora attivi, definiti “non trascurabili”, per cui l’attività da parte di vigili del fuoco, personale Aib e volontari proseguirà anche oggi. “Tutta l’area continua a essere presidiata dalle forze operative”, spiegano dal Comune. L’intervento dei canadair e degli elicotteri ha dato una grossa mano contro il fuoco, evitando per altro il coinvolgimento delle abitazioni di via san Carlo e di località Mazzarelli.

Il Panchinone installato dal Comune nel punto panoramico della pineta non ha subito danni dal grande incendio.