L’annuncio è arrivato dal sito internet del Comune di Serravalle Scrivia ieri pomeriggio, 3 aprile: via Garibaldi è stata finalmente riaperta dopo sette mesi di chiusura causata dalle condizioni del muro perimetrale dell’ex distilleria Inga. Conclusi i lavori di demolizione di diverse decine di metri di muro pericolante, lungo la strada sono tornate le auto, eliminando gli ingorghi dal centro del paese. Ora l’amministrazione comunale potrà rivalersi sul Fallimento ex Inga per le spese sostenute per i lavori, pari a 75 mila euro, e procedere con l’iter per acquisire l’area della distilleria.