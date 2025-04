A Gavi la processione della Via Crucis è in diretta streaming sui social

La Via Crucis sarà animata dai giovani dei gruppi Medie e Superiore di Gioventù Studentesca, che accompagneranno la preghiera con le meditazioni provenienti dalla Terra Santa.

Il coro delle parrocchie aiuterà con il canto e le confraternite del vicariato con la loro presenza esprimeranno ancora meglio fede e tradizione.

Per chi non potrà essere presente, l’evento verrà trasmesso in diretta streaming sui canali social de “Le Parrocchie del Gaviese”, così che tutti possano partecipare