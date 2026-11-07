L’Unione montana Terre Alte costretta a portare a termine i lavori nei due rifugi montani costruiti una ventina di anni fa nel territorio di Fabbrica Curone, precisamente a Forotondo e Caldirola. La Regione ha infatti nuovamente chiesto la restituzione dei 500mila euro di contributo versato all’epoca per la costruzione dei due edifici, mai terminati e del tutto e quindi mai aperti al pubblico. Uno dei tanti progetti di quella che all’epoca era la Comunità montana Valli Curone – Grue – Ossona, poi diventata Terre del Giarolo dopo l’unificazione con la Valli Borbera e Spinti e infine chiusa nel 2012 dalla legge regionale. Progetti che rischiano sempre di più di avere conseguenze pesanti per le casse non solo dell’Unione ma anche dei singoli Comuni della Val Curone e della Val Borbera.

I rifugi non sono mai stati portati a termine per il contenzioso aperto con la Imet, società che doveva costruire e gestire i due immobili, costati 1,1 milioni di euro. Secondo l’impresa, toccava alla Comunità montana pensare all’approvvigionamento idrico ed elettrico, mentre l’ente montano non era d’accordo.

La Regione tre anni fa aveva incaricato l’Unione Terre Alte della liquidazione nei beni della ex Terre del Giarolo ma finora è stato fatto ben poco, così la Regione ha incaricato la società di recupero crediti Soris di far tornare nelle casse regionali il contributo. Un fardello pesante per l’Unione, che non ha quei soldi a bilancio.

La giunta della Terre Alte, per evitare gravi conseguenze nei conti, ha per forza di cose avviato l’iter per finire i lavori nei due rifugi, con una spesa di 117 mila euro per, come si legge nella delibera, “dimostrare alla Regione il nostro estremo tentativo di adempiere a quanto pattuito a suo tempo”.