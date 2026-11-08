“Nel 2025 l’incremento annuo del consumo di suolo in Piemonte è stato dello 0,46%, il più alto del Nord Italia e superiore alla media nazionale“. Lo sostiene l’Ordine interprovinciale dei dottori agronomi e dei dottori forestali del Piemonte commentando il rapporto “Consumo di suolo, ecosistemi urbani e stato del territorio”, realizzato dall’Ispra, l’istituto superiore per la protezione dell’ambiente.

Lo scorso anno in Piemonte sono stati trasformati 854 ettari di superfici agricole e naturali e la logistica, tra capannoni e piazzali, “dal 2006 al 2025 ha interessato complessivamente 771 ettari in Piemonte, di cui 115 soltanto nell’ultimo anno”.

Sempre nel 2025 il fotovoltaico a terra ha rappresentato “la seconda categoria per consumo di suolo, e all’orizzonte si profilano ulteriori esigenze di insediamento e infrastrutturazione, a partire dai datacenter, con una domanda significativa di superfici, energia e infrastrutture”.

Dobbiamo chiederci, sostiene l’Ordine, “se ogni nuovo intervento sia collocato nel posto giusto, se esistano alternative e se sia possibile recuperare spazi già compromessi anziché sottrarre nuove superfici al territorio. Lo sviluppo, infatti, non può coincidere automaticamente con l’occupazione di nuovo suolo, seguendo una logica novecentesca, come se le risorse fossero infinite ma non è così”. Il suolo agricolo “non è semplicemente uno spazio libero sul quale costruire: è una risorsa strategica per la produzione alimentare, la tutela della biodiversità, la regolazione delle acque e l’equilibrio degli ecosistemi. Consumare nuovo suolo continua a essere più semplice che programmare e pianificare. Nel 2025 l’incremento annuo del consumo di suolo in Piemonte è stato dello 0,46%, il più alto del Nord Italia e superiore alla media nazionale”. “La priorità – conclude l’Ordine – deve essere il riutilizzo del patrimonio edilizio e produttivo esistente, il recupero delle aree dismesse, una programmazione capace di valutare le alternative e la salvaguardia e valorizzazione del patrimonio agricolo”.