Rissa e presenza di pregiudicati: la Questura chiude un circolo a Pozzolo

Il locale si è visto sospendere la licenza per 15 giorni anche per altri motivi.

Gli agenti della Polizia Amministrativa della Questura di Alessandria, insieme ai Carabinieri di Pozzolo hanno eseguito un provvedimento di divieto di somministrazione di bevande di 15 giorni nei confronti di un circolo privato di Pozzolo Formigaro, emesso dal Questore su proposta presentata dai carabinieri pozzolesi.

I militari erano intervenuti nel circolo nelle settimane scorse a seguito di una rissa fra 4 persone a cui hanno assistito una trentina di persone, fra cui anche qualche bambino. Alla rissa aveva preso parte anche una persona armata di martello, con cui aveva minacciato i presenti. Tutti i partecipanti all’episodio erano in stato di ubriachezza o quasi e la somministrazione era avvenuta all’interno del circolo.

Fatti che, secondo la questura, rappresentano rischi per la sicurezza pubblica e hanno creato allarme nella cittadinanza. Non solo: il circolo è frequentato da persone non iscritte in palese violazione della licenza ed abitualmente frequentato da persone pregiudicate o con pendenze penali. Da qui il provvedimento del questore