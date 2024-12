Restano criticità per chi viaggia ogni giorno in treno dal Novese e dal Tortonese verso la Lombardia. Come fa notare Andrea Pernigotti, presidente dell’Associazione pendolari novesi (Apn), dopo la riapertura in gennaio della linea Novi Ligure – Pozzolo Formigaro – Tortona, rimasta chiusa per 7 anni a causa dei lavori del Terzo valico, la vita dei pendolari novesi che lavorano a Pavia e a Milano è decisamente migliorata: “Ma permangono evidentissime criticità. Dopo un periodo di assestamento “strutturale” della nuova linea, sembrava che le cose dovessero migliorare ma la evidente limitata capacità gestionale di Trenord, unita a una forte carenza di manutenzione e a una non ben oculata gestione del personale, ha fatto sì che guasti, ritardi e soppressioni fossero all’ordine del giorno“.

Un problema che riguarda tutta la rete regionale lombarda “ma, con riferimento alla nostra linea, la maglia nera spetta decisamente al treno 2303 (Milano Porta Garibaldi 17,17 – Arquata Scrivia 19,17), spesso soggetto a ritardi molto forti e a soppressioni“.

Per ovviare a tale inconveniente, l’Apn ha chiesto aiuto ad AMP (Agenzia per la mobilità in Piemonte) per ottenere un autobus di appoggio al treno 2335 (Milano Centrale – Alessandria) che permetterebbe ai viaggiatori provenienti dalla Lombardia e diretti a Novi Ligure di tornare a casa ad un orario ragionevole. “Ci è stato indicato un servizio (pare già esistente) di Bus Company – aggiunge Pernigotti – in partenza da Tortona alle 18,30 e diretto a Novi; abbiamo quindi richiesto di vincolare la partenza del bus all’arrivo del treno 2335 fino a 30 minuti e di permettere agli utenti di salire a bordo con biglietto o abbonamento ferroviario”.

​Sempre riguardo ai cantieri lungo le linee ferroviarie lombarde, nel 2025 RFI aprirà