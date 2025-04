Ruba merce da un negozio dell’Outlet: arrestato e condannato

Ha approfittato della calca di clienti del centro commerciale per appropriarsi di alcuni capi griffati, occultandoli in uno zaino, dopo avere rimosso i sistemi antitaccheggio. Così, un irregolare, è riuscito a rubare da un negozio di un noto brand di lusso. I suoi movimenti hanno però insospettito un commesso che ha immediatamente avvisato la vigilanza e il 112. La pattuglia dei carabinieri è intervenuta rapidamente e ha bloccato l’uomo appena fuori dal negozio, trovandolo in possesso dei capi di abbigliamento rubati e della pinza utilizzata per rimuovere le placche antitaccheggio.

L’uomo, arrestato, è stato processato per direttissima e condannato a sei mesi di reclusione. Inoltre è stato allontanato dal Comune di Serravalle Scrivia e sono state avviate nei suoi confronti le pratiche per l’espulsione dal territorio nazionale.

La refurtiva è stata restituita al responsabile del punto vendita.