San Valentino. Novi Ligure celebra l’amore

Il 14 febbraio, giorno dedicato agli innamorati, il Comune di Novi Ligure rinnova l’appuntamento romantico con l’amore: la Festa di San Valentino. Giunta alla settima edizione, l’iniziativa è dedicata a celebrare le coppie che hanno raggiunto traguardi matrimoniali significativi, ripercorrendo e onorando gli anni di vita trascorsi insieme. L’evento si terrà sabato 14 febbraio alle 15.30 nella suggestiva Sala Conferenze del Museo dei Campionissimi. L’invito è calorosamente rivolto a tutti i cittadini novesi che nel corso del 2026 hanno festeggiato o festeggeranno le Nozze d’Argento (25 anni), le Nozze d’Oro (50 anni) e le rarissime Nozze di Ferro (70 anni).

Il Sindaco, Rocchino Muliere, ha espresso grande soddisfazione per il ritorno della manifestazione: «Siamo felici di riproporre questa festa, un momento di gioia e condivisione molto caro alla nostra città. Celebrare questi anniversari significa rendere omaggio a storie di vita che costituiscono l’ossatura di Novi. Vogliamo ringraziare queste coppie perché la loro costanza è un esempio prezioso per le giovani generazioni e un tributo al valore della famiglia, fonte di arricchimento e di coesione sociale».

Il programma della celebrazione si aprirà con l’accoglienza delle coppie a partire dalle 15.30, seguita dal saluto di benvenuto ufficiale del Sindaco. La parte centrale della festa sarà dedicata all’intrattenimento, con uno spettacolo musicale curato dal gruppo folk “Bailenga”, che allieterà i presenti prima di un piccolo rinfresco offerto ai partecipanti. La manifestazione si concluderà intorno alle 17-30. Come ricordo dell’importante avvenimento, alle coppie partecipanti sarà consegnata una pergamena personalizzata e, alle signore, un omaggio floreale.